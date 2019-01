Stoki magazynowe sprzedaż - co z nimi zrobić?

Stoki magazynowe sprzedaż to oferta skierowana do szerokiej rzeszy przedsiębiorców, których sklepy, hurtownie, zakłady czy magazyny mają problem z płynnością przepływu towarów. Jeżeli dana kategoria produktu zalega miesiącami w magazynie i nie masz pomysłu na to, jak się jej pozbyć, nie tracąc przy tym na jej wartości, zwróć się do nas. Nasza firma skupuje tego typu towary.

Stoki magazynowe sprzedaż - odkupimy.com

Najczęściej stoki magazynowe sprzedaż dotyczą nadmiarowych produktów, kumulujących się w magazynach bądź halach produkcyjnych. Niekiedy są to towary drugiej kategorii, które trzeba uprzątnąć, aby zrobić miejsce dla priorytetowego produktu. skupujemy także asortyment pozostały po likwidowanych sklepach i hurtowniach. Naszą olbrzymią zaletą, z punktu widzenia klientów, jest fakt, że rozliczamy się z góry.

Recepta na porządek w magazynie

Po zakupione produkty przysyłamy własny transport. Jesteśmy zainteresowani towarami różnych kategorii, począwszy od chemii i kosmetyków, poprzez obuwie i odzież, artykuły biurowe, książki, po sprzęt AGD. Skupujemy towar, nie bacząc na powody, dla których został on półkach sklepowych. Stoki magazynowe sprzedaż to propozycja dla biznesów i przedsiębiorstw, w których liczy się płynność obrotu towarem.